Авиасообщение между Москвой и Каиром откроют 1 февраля

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Авиасообщение между Москвой и Каиром откроется с 1 февраля 2018 года. Об этом сообщил глава Минавиации Египта Шериф Фатхи в пятницу, 15 декабря.

Запуск чартерных рейсов Россия и Египет обсудят в апреле следующего года, добавил он, передает РИА Новости.

В пятницу в столице министерство транспорта РФ подписало с Египтом меморандум о возобновлении авиасообщения. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к началу полетов.

Авиаперелеты прекратились по инициативе России в ноябре 2015 года в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ признала случившееся терактом.