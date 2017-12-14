Россия и Египет подпишут меморандум о возобновлении авиасообщения в пятницу

14 декабря, 11:10
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министерство транспорта РФ рассчитывает подписать 15 декабря меморандум о возобновлении авиасообщения с Египтом.
"Рассчитываем, что [представитель Египта] приедет в пятницу, если не задержится. Рассчитываем, что [меморандум] будет подписан", – заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов, передает "Интерфакс".
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к открытию прямого авиационного сообщения между Москвой и Каиром. "Будем стремиться к тому, чтобы он [протокол] был подписан в самое ближайшее время", – сказал Владимир Путин.
Протокола начали разрабатывать после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года. Авиаперелеты прекратили по инициативе России в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ признала случившееся терактом.
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