Пригородные поезда задерживаются на МЦД-3 по техническим причинам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пригородные поезда МЦД-3 Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) по техническим причинам задерживаются, предупреждает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Изменения коснулись составов, следующих в сторону станции Зеленоград-Крюково. Максимальное время опоздания, как указали в компании, должно составить не более 30 минут. В данный момент железнодорожники принимают необходимые меры для сокращения этого времени.

В пресс-службе перевозчика рекомендовали следить за актуальной информацией о фактическом движении поездов в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00.

Между тем поезда на Ленинградском направлении ОЖД следуют по измененному маршруту. До 14 декабря специалисты проводят ремонтные работы по переустройству путевого развития станции Зеленоград-Крюково по проекту развития третьего маршрута Московских центральных диаметров.

Так, вагоны на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково проследуют по измененному расписанию, а некоторые поезда будут отменены. Также часть электричек на участке Москва – Клин – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь будет отменена на всем маршруте, а некоторые проследуют с отменой остановок.