Электрички следуют с задержками на Рижском и Курском направлениях МЖД

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Ряд поездов следует с задержками на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги. Причиной увеличения интервала движения стало задымление контактной сети на станции "Павшино". Об этом информирует пресс-служба магистрали.

"Сегодня в 20:23 на объекте питания контактной сети станции "Павшино" произошло задымление. На месте работают пожарные расчеты. В настоящее время несколько пригородных поездов Рижского и Курского направлений МЖД следуют по маршруту с увеличенным интервалом", – передает пресс-служба.

В компании подчеркнули, что в данный момент специалисты устанавливают причины произошедшего задымления. Кроме того, МЖД принимает меры для сокращения опоздания пригородных электричек. Отмечается, что поезда прибудут в конечные пункты с минимальным отклонением от графика.

Ранее сообщалось об изменении графика движения пригородных поездов. Новое расписание начало свое действие с 8 декабря.