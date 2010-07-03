График движения пригородных поездов изменится с 8 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание пригородных поездов изменится 8 декабря, сообщает пресс-служба ЦППК.

На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" назначены дополнительные поезда сообщением Москва – Дорохово и Дорохово – Москва, на МЦД-2 "Курско-Рижский" маршрут четырех пар поездов Царицыно – Подольск продлен до станции Львовская. На втором диаметре также запустили дополнительные поезда сообщением Царицыно – Серпухов и Серпухов – Москва.

На Горьковском направлении МЖД дополнительно назначено три поезда в вечерний час пик. Кроме того, изменено время окончания движения из Москвы с 0:34 на 1:10.

На Павелецком направлении размеры движения увеличены на 13 пар поездов по рабочим и на 16 пар по выходным дням. На участке Москва – Аэропорт – с 19 до 26 пар. Интервалы в часы пик на ветке "аэропорт Домодедово – Домодедово" снижены до 30 минут. Будут курсировать дополнительные поезда Москва – Барыбино, Москва – Аэропорт, Домодедово – Москва, Аэропорт – Москва.

На Казанском направлении некоторые фирменные экспрессы начнут останавливаться на станции Отдых. Утренний экспресс "Москва – Рязань", курсирующий по выходным дням, будет ускорен, так что время в пути сократится на 23 минуты – до 2 часов 57 минут.

На Ярославском направлении заработает дополнительный утренний поезд Сергиев Посад – Москва.

В декабре сокращены интервалы на МЦК. В час пик "Ласточки" курсируют каждые четыре минуты. Составов стало больше, так что пассажиропоток тоже вырос.

Со следующей недели платным станет проезд на МЦД. Сейчас там началась финальная стадия тестирования системы оплаты проезда.