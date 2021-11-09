Несколько электричек задерживаются на Казанском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Казанском направлении Московской железной дороги задерживаются несколько электричек. Об этом во вторник утром, 9 ноября, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
Уточняется, что задержки происходят из-за остановки по техническим причинам одного из составов.
"На Казанском направлении задержаны несколько пригородных поездов из-за остановки состава дальнего следования по техническим причинам на перегоне Люберцы 1 – Быково. Он уже убран вспомогательным локомотивом", – говорится в сообщении ЦППК в Twitter.
Также отмечается, что Центральная пригородная пассажирская компания и МЖД принимают меры для ввода задержанных поездов в график.
Ранее поезда Казанского направления МЖД задерживались из-за остановки по техническим причинам состава на станции Перово.
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