Несколько электричек задерживаются на Казанском направлении МЖД

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На Казанском направлении Московской железной дороги задерживаются несколько электричек. Об этом во вторник утром, 9 ноября, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Уточняется, что задержки происходят из-за остановки по техническим причинам одного из составов.

"На Казанском направлении задержаны несколько пригородных поездов из-за остановки состава дальнего следования по техническим причинам на перегоне Люберцы 1 – Быково. Он уже убран вспомогательным локомотивом", – говорится в сообщении ЦППК в Twitter.

Также отмечается, что Центральная пригородная пассажирская компания и МЖД принимают меры для ввода задержанных поездов в график.

Ранее поезда Казанского направления МЖД задерживались из-за остановки по техническим причинам состава на станции Перово.