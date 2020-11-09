Правила оформления ДТП могут пересмотреть – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России могут пересмотреть правила оформления дорожно-транспортных происшествий (ДТП) во избежание случаев "повторных" аварий.

Как пишет газета "Коммерсант", речь идет о наездах на участников ДТП и сотрудников полиции, которые в этот момент оформляли аварию.

Отмечается, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила изучить статистику смертей в подобных авариях в Москве.

Если количество смертей превышает 10 процентов от общего числа жертв аварий в городе, то правила оформления ДТП будут изменены.

По статистике ГИБДД, в 2020 году произошло более трех тысяч аварий, которые связаны с наездом на стоящие автомобили.

В Дептрансе Москвы полагают, что 40 процентов аварий, связанных наездом на стоящий автомобиль, происходят при оформлении другого ДТП.

Ранее в МЧС рассказали, что порядка 80 процентов раненных в ДТП умирают в первые три часа из-за обильных кровопотерь.