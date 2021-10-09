В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 20 рейсов. Такие данные приводит портал "Яндекс.Расписания".
Согласно информации сервиса, семь рейсов задержано в аэропорту Внуково. Еще четыре отменены. В Домодедово задержали три рейса, а отменили два.
Изменения в расписании произошли и в Шереметьево: там задержали четыре рейса и два отменили.
Причины корректировок не уточняются.
Накануне в столице задержали и отменили 42 рейса. Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 18 вылетов, а еще 7 – отменили.
Пассажиры в Шереметьево не могли вовремя зарегистрироваться на рейсы