Генпрокуратура добилась снижения цен на железнодорожные билеты на юг РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генпрокуратура России добилась снижения цен на железнодорожные билеты в южные регионы РФ, передает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что дефицит на билеты, в частности, искусственно создавался из-за незаконной перепродажи посадочных документов. В результате удалось заблокировать свыше 20 объявлений о продаже билетов фирмы "Гранд Сервис Экспресс". Также получилось пресечь неправомерное использование сайта этого перевозчика, что вернуло в оборот более 1 000 билетов на сумму 6 миллионов рублей.

Перевозчик настроил программное обеспечение так, чтобы билеты поступали в продажу после своего возврата спустя временную задержку в виде 75–85 минут. Также "Гранд Сервис Экспресс" начал внедрять аналогичную РЖД услугу "Лист ожидания", что позволит гражданам оставить заявку на поездку внутри поезда при отсутствии мест. Сервис должен заработать в декабре 2024 года.

Между тем стоимость летнего отдыха, по данным экспертов, может вырасти на 25% уже к лету 2025 года, по сравнению с прошедшим летним сезоном. Стоимость отдыха в среднем составит 180 тысяч рублей. Это связано не только с ростом цен на топливо и авиационные детали, но и с повышением операционных затрат транспортных компаний.

