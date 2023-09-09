Вход и выход со станций метро рядом со стадионом "Лужники" ограничат из-за мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", 9 сентября возможны ситуативные ограничения входа и выхода пассажиров в связи с проведением мероприятия. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Так, на ближайшей к стадиону станции метро "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, а после мероприятия – только для входа.

Чтобы сэкономить время при проходе через турникет, рекомендуется заранее пополнить карту "Тройка". Это можно сделать онлайн в приложении "Метро Москвы". Помимо этого, проезд можно оплатить банковской картой на турникете.

В День города в "Лужниках" ожидается технологическое шоу с участием музыкальных звезд, спортсменов и артистов балета. Среди заявленных исполнителей значатся Полина Гагарина, Валерия Сюткина, Александра Ф. Скляра, Олег и Родиона Газмановых, Люси Чеботиной и других. Далее начнется сольный концерт группы "Руки вверх!". Впускать гостей начнут с 16:00, разогрев стадиона намечен на 17:30. Начало шоу в 18:00.