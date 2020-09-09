Авиакомпания Emirates возобновит полеты из Дубая в Москву

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Авиакомпания Emirates будет совершать по два рейса в неделю из Дубая в Москву начиная с 11 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
"Emirates, начиная с 11 сентября, возобновит пассажирские перевозки, будет совершать два рейса в неделю в московский аэропорт Домодедово (DME)", – указано в заявлении компании-перевозчика.
Согласно заявленному расписанию, рейсы будут осуществляться по пятницам и субботам.
Российские авиакомпании ранее разрешили совершать регулярные полеты в Египет, ОАЭ и Мальдивы. Первые рейсы запланированы на 10 сентября.
Как сообщила Росавиация, в Каир (Египет) и обратно допустимо летать три раза в неделю, в Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивская Республика), включая обратный путь, – два рейса в неделю.
"Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Каир
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