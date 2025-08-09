Форма поиска по сайту

09 августа, 16:15

Транспорт

Улицы в центре Москвы временно перекроют из-за триатлона 10 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы в воскресенье, 10 августа, будет временно перекрыто движение из-за соревнований по триатлону. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

"Будет закрыто движение для транспорта на ряде набережных и улиц в центре города в связи с проведением соревнования "Лига триатлона & Ironstar Москва 226", – говорится в сообщении.

Уточняется, что движение закроют с 06:00 до 23:30 на улицах: Крылатская, Мнёвники, Нижние Мнёвники, Народного Ополчения, Лужники, 1905 года.

Также ограничения коснутся центральных набережных:

  • Краснопресненская;
  • Смоленская:
  • Ростовская;
  • Саввинская;
  • Новодевичья;
  • Лужнецкая;
  • Фрунзенская;
  • Пречистенская;
  • Кремлевская;
  • Москворецкая;
  • Котельническая;
  • Гончарная;
  • Краснохолмская;
  • Подгорская;
  • Берниковская;
  • Николоямская;
  • Андроньевская;
  • Золоторожская;
  • Красноказарменная;
  • Головинская;
  • Госпитальная;
  • Лефортовская;
  • Академика Туполева;
  • Сыромятническая;
  • Костомаровская;
  • Полуярославская;
  • Серебряническая;
  • Устьинская.

Кроме того, для транспорта закроют мосты Карамышевский, Малый Устьинский и Астаховский, проспект Маршала Жукова и Звенигородское шоссе.

На всех участках будет запрещена парковка.

Фестиваль триатлона начался в субботу, 9 августа, в Крылатском районе. В воскресенье в 07:00 состоится главный старт мероприятия. В его рамках пройдут соревнования на "железной" дистанции, принять участие смогут как профессионалы, так и любители.

Спортсмены проплывут 3,86 километра, преодолеют на велосипеде 180 километров и пробегут марафон – 42,2 километра.

Чемпионат России по триатлону проходит в Крылатском

