Улицы в центре Москвы временно перекроют из-за триатлона 10 августа
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центре Москвы в воскресенье, 10 августа, будет временно перекрыто движение из-за соревнований по триатлону. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.
"Будет закрыто движение для транспорта на ряде набережных и улиц в центре города в связи с проведением соревнования "Лига триатлона & Ironstar Москва 226", – говорится в сообщении.
Уточняется, что движение закроют с 06:00 до 23:30 на улицах: Крылатская, Мнёвники, Нижние Мнёвники, Народного Ополчения, Лужники, 1905 года.
Также ограничения коснутся центральных набережных:
- Краснопресненская;
- Смоленская:
- Ростовская;
- Саввинская;
- Новодевичья;
- Лужнецкая;
- Фрунзенская;
- Пречистенская;
- Кремлевская;
- Москворецкая;
- Котельническая;
- Гончарная;
- Краснохолмская;
- Подгорская;
- Берниковская;
- Николоямская;
- Андроньевская;
- Золоторожская;
- Красноказарменная;
- Головинская;
- Госпитальная;
- Лефортовская;
- Академика Туполева;
- Сыромятническая;
- Костомаровская;
- Полуярославская;
- Серебряническая;
- Устьинская.
Кроме того, для транспорта закроют мосты Карамышевский, Малый Устьинский и Астаховский, проспект Маршала Жукова и Звенигородское шоссе.
На всех участках будет запрещена парковка.
Фестиваль триатлона начался в субботу, 9 августа, в Крылатском районе. В воскресенье в 07:00 состоится главный старт мероприятия. В его рамках пройдут соревнования на "железной" дистанции, принять участие смогут как профессионалы, так и любители.
Спортсмены проплывут 3,86 километра, преодолеют на велосипеде 180 километров и пробегут марафон – 42,2 километра.
Чемпионат России по триатлону проходит в Крылатском