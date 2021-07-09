В Москве 10 июля бесплатное время проката велосипедов увеличат до 60 минут

Фото: ТАСС/ Антон Новодережкин

10 июля бесплатное время велопроката с 08:00 до 23:00 часов вырастет с привычных 30 до 60 минут. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что стоимость суточного доступа составит всего 5 рублей.

"Это подарок "Велобайка" ко Дню московского транспорта. Так что берите велосипед и проведите эти выходные на колесах – погода будет чудесной", – говорится в сообщении.

Ранее москвичам озвучили топ веломаршрутов по природным территориям города. Так, в Бирюлевском дендропарке на велосипеде можно проехать мимо рощи сакуры, еловой, березовой и кленовой аллей, насладиться ароматами цветущих трав и кустарников, привезенных со всего мира. Маршрут протянулся на 2,8 километра.

