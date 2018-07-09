Девять автобусных маршрутов изменились после запуска нового участка СЗХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Девять автобусных маршрутов изменились в столице после запуска нового участка Северо-Западной хорды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
В управлении уточнили, что на участке от Можайского шоссе до улицы Боженко изменились маршруты автобусов №16, 45, 180, 198, 609, 732, 794, 825, 840.
В связи с открытием СЗХ автобусы №16 будут следовать к 66-му кварталу Кунцева, автобусы №45, 180, 198, 840 – к 66-му кварталу Кунцева, №609 – от улицы Беловежская, №732 – от Крылатского по улице Боженко, далее по новому путепроводу на улицу Маршала Неделина, а затем по улице Толбухина и улице Запорожская.
Автобусы №794 при следовании к Немчиновке будут ехать по новому путепроводу и улице Горбунова, а автобусы №825 при следовании к метро "Молодежная" – по Можайскому шоссе и улице Кубинка.
Кроме того, для автобусов №16, 45, 180, 198, 840 по пути к 66-му кварталу Кунцева появилась новая остановка "Улица Маршала Неделина".
В понедельник, 9 июля, Сергей Собянин открыл движение по двум новым эстакадам на участке Северо-Западной хорды от Рублевского до Можайского шоссе. Теперь горожанам будет удобнее пересекать Смоленское направление Московской железной дороги и Крылатскую улицу. Дорогу реконструировали вместе с несколькими прилегающими улицами.
Собянин отметил, что в планах завершение строительства разводной эстакады через Рублевское шоссе, строительство новой развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова.
Строительство новых эстакад – двойной эстакады через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина, и эстакады через улицу Крылатская между улицами Крылатские Холмы и 2-я Крылатская началось в ноябре 2015 года.
В рамках строительства участка Северо-Западной хорды была проведена реконструкция улиц Крылатская, Кубинка, Толбухина, Горбунова, Боженко. В результате проведенных работ улица Толбухина стала длиннее на 150 метров. А с улицы Маршала Неделина на Барвихинскую улицу появился новый презд. Общая протяженность новых дорог составила 5,9 километра. Вдоль улиц появились подпорные стены и шумозащитные экраны.
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