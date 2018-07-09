Собянин оценил ход строительства Северо-Западной хорды

9 июля, 11:34
Сергей Собянин открыл движение по двум новым эстакадам на участке Северо-Западной хорды от Рублевского до Можайского шоссе.
"Сегодня мы открываем движение по эстакадам через Смоленское направление МЖД и через улицу Крылатская, которые обеспечивают прямой ход по Северо-Западной хорде", – сказал Собянин.
По словам мэра Москвы, также закончена реконструкция Крылатской и ряда прилегающих к ней улиц. Таким образом, на этом шоссе завершено формирование сети Северо-Западной хорды от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта.
Собянин отметил, что в планах завершение строительства разводной эстакады через Рублевское шоссе, строительство новой развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова.
Три года назад было начато строительство двойной эстакады через железнодорожные пути, железной дороги Смоленского направления с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина, а также эстакады через улицу Крылатская между улицами Крылатские Холмы и 2-я Крылатская. В июле 2018 строительные работы завершили.
Одновременно реконструировали улицы: Крылатская, Кубинка, Толбухина, Горбунова, Боженко.
Благодаря реконструкции улица Толбухина стала длиннее на 150 метров. Съезд с улицы Боженко на улицу Ивана Франко также был реконструирован. Построен проезд с улицы Маршала Неделина на Барвихинскую улицу. Общая протяженность новых дорог составила около шести километров.
Также построили подпорные стены вдоль улицы Крылатская, поставили экраны с защитой от шума вдоль улиц Боженко, Кубинка, Ярцевская, Толбухина.
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