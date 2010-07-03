S7 объявила о старте продаж авиабилетов по субсидированным тарифам

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Авиакомпания S7 открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2019 год. Об этом говорится на сайте перевозчика.

"Билеты по льготным тарифам возможно приобрести на рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться до 31 декабря 2019 года", – подчеркнули в пресс-службе S7.

Уточняется, что специальные тарифы предлагаются в рамках госпрограммы обеспечения доступности авиаперевозок.

На льготы могут рассчитывать пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины и мужчины предпенсионного возраста, взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица, дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица, инвалиды детства II или III групп, а также пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.

Субсидированные тарифы действуют на следующих маршрутах: из Москвы – в Калининград, Читу, Мирный, Норильск, Горно-Алтайск, Улан-Удэ и Якутск; из Новосибирска – в Симферополь, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Мирный, Магадан, Владивосток, Нерюнги, Якутск, Читу и Хабаровск; из Владивостока – в Петропавловск-Камчастский и Хабаровск.

Кроме того, льготы предоставляются на рейсах Владивосток – Хабаровск, Южно-Сахалинск – Владивосток, Санкт-Петербург – Белгород и Иркутск – Санкт-Петербург.

