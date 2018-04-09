Началось строительство вестибюля станции БКЛ "Ржевская"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Началось строительство вестибюля станции "Ржевская" Большой кольцевой линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новая станция откроется рядом с Рижской площадью и Крестовским путепроводом. Ее пассажиры смогут пересаживаться на одноименную станцию оранжевой линии подземки.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Отмечается, что оформление новой станции БКЛ выбирали участники проекта "Активный гражданин", которые высказались за концепцию "портал в город". Согласно этому проекту, основным архитектурным элементом наземного павильона "Ржевской" будет арка. Этот же элемент присутствует в дизайне платформы.

"Ржевская" − одна из трех станций глубокого заложения на Большой кольцевой линии. Две другие − это станции "Нижняя Масловка" и "Шереметьевская", − отметил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы



Из западного вестибюля "Ржевской" можно будет попасть на Рижскую площадь, к Рижскому вокзалу и в существующий подземный переход. Выход из восточного вестибюля станции будет вести к железнодорожной платформе Ржевская.

Первый участок Большой кольцевой линии открыли для пассажиров 26 февраля. Он включает станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шепелиха" и "Деловой центр". С них пассажиры могут пересесть на четыре радиальные линии метро и станции МЦК. Запуск участка новой ветки позволил жителям районов Пресненский, Хорошевский, Хорошево-Мневники, Беговой и Аэропорт добираться из одного района в другой в обход центра.

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