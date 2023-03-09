Пригородные поезда Павелецкого направления задерживаются из-за человека на путях

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Поезда Павелецкого направления Московской железной дороги задерживаются в связи с человеком, упавшим на рельсы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"В 18:00 по московскому времени около платформы Чертаново Павелецкого направления МЖД произошло травмирование человека пригородным поездом № 6528 Аэропорт Домодедово – Москва, по предварительной информации, при переходе пути перед близко идущим поездом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что некоторые пригородные поезда из столицы будут следовать с отклонением до 38 минут. Этот поезд не является "Аэроэкспрессом", поделились в МЖД.

На данный момент специалисты работают над сокращением опоздания. По словам пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), с отклонением от графика едут некоторые рейсы с Павелецкого вокзала.

Ранее сообщалось, что злоумышленник 1961 года рождения толкнул на рельсы 15-летнего подростка на станции метро "Киевская". Мужчину задержали.

В свою очередь, СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи установили, что злоумышленник неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

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