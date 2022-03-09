Поезда задерживаются на МЦД-2 по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на втором Московском центральном диаметре затруднено по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.



Отмечается, что задержка коснулась нескольких поездов.

В МЖД отметили, что принимают необходимые меры для стабилизации графика движения.

Ранее сообщалось, что в поездах и на объектах железнодорожной пассажирской инфраструктуры ограничена работа Wi-Fi.

В РЖД объяснили данное решение непрекращающимися DDoS-атаками из-за рубежа. Для доступа в интернет пассажиров призвали пользоваться альтернативными вариантами.

