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Транспорт

12:18

Подземный переход на станции метро "Савеловская" открылся после ремонта

транспорт город

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Подземный переход открылся после ремонта на станции метро "Савеловская". Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Теперь к ТК "Савеловский", на Складочную, Новослободскую улицы можно опять выходить напрямую. Посоле ремонта открылся подземный переход. С мая специалисты заменили гидроизоляцию, дренажную систему и коммуникации", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что был проведен капитальный ремонт всего перехода, там обновили освещение. Кроме того, специалисты уложили настенный мрамор и напольный гранит, а также металлические лотки для проводки.

Ранее сообщалось, что пешеходный переход построят на пересечении МКАД с Новоегорьевским шоссе. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, современный пешеходный переход общей площадью 2 200 квадратных метров по форме будет полукруглым.

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