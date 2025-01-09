"Автодор" призвал водителей соблюдать скоростной режим из-за снегопада

Фото: потал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Водителей в нескольких регионах РФ, в том числе и столичном, попросили соблюдать скоростной режим из-за снегопада. Об этом сообщает "Автодор" в телеграм-канале.

Так, на трассах М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина" с четверга до утра пятницы, 9 и 10 января, местами выпадет снег, как и на территории Московской области на М-4 "Дон" днем 9 января.

В ночное время в Московской, Тульской и Липецкой областях также ожидается выпадение осадков в виде снега. На магистрали М-11 "Нева" в четверг местами будет идти снег в Московской, Тверской и Новгородской областях. Осадки сохранятся до утра пятницы в Московской и Тверской областях.

"На М-12 "Восток" от Москвы до Казани сегодня (9 января. – Прим. ред.) ожидается местами снег, который продолжится до утра пятницы на территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей", – предупредила компания.

Между тем столица в выходные, 11 и 12 января, окажется под влиянием атлантического циклона. 11 января ожидаются осадки преимущественно в виде дождя на все сутки, а 12 января погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег.

Кроме того, 13 января сохранится облачная погода, ожидается небольшой снег. Температура ночью будет от минус 2 до минус 7 градусов, днем – от минус 1 до минус 6 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду.