Завод "Москвич" продал свыше 15,3 тыс машин с момента старта продаж в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России продали более 15,3 тысячи машин "Москвич" с момента старта продаж в марте прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу автозавода.

А в декабре 2023-го заводу удалось продать порядка 2,2 тысячи машин, отметили в компании.

"Всего с начала продаж продано более 15,3 тысячи автомобилей "Москвич", почти 19 тысяч автомобилей отгружено в дилерскую сеть", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что кабмин РФ предоставил около 39 миллиардов рублей на разработки российских автопроизводителей. Большую часть из этих средств передадут на реализацию главных проектов ведущих компаний, также деньги отправятся на проведение перспективных научно-исследовательских работ.

До этого сообщалось, что российский автомобиль "Москвич 6" поступил в дилерские центры. Он доступен для тест-драйва и дальнейшего приобретения. По словам эксперта по потребительским свойствам завода "Москвич" Анатолия Калицева, авто представят в трех комплектациях с двумя видами двигателей.

Новый "Москвич 6" поступил в продажу в столице