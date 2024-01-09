United Airlines и Alaska Air нашли незакрепленные детали в самолетах Boeing 737 MAX 9

Фото: ТАСС/Thomas Arnoux

United Airlines и Alaska Air Group нашли незакрепленные детали в некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9. Проверка была организована после экстренной посадки воздушного судна в Портленде. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

В распоряжении Alaska Air есть 65 самолетов 737 MAX 9, а у United Airlines – 79.

В корпорации Boeing сообщили, что находятся на связи со специалистами, которые проводят проверки, и готовы устранять неисправности.

Вечером 5 января у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines во время полета вылетел иллюминатор, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

Из-за разгерметизации эксплуатацию некоторых самолетов в США приостановили.

Такое решение было принято местным федеральным управлением гражданской авиации. Ограничение распространяется примерно на 171 самолет. Аналогичное решение после происшествия было принято и европейским агентством безопасности полетов.



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