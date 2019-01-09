Уровень воды в Москве-реке близится к опасно низкой отметке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вода в Москве-реке в четверг местами понизится до опасной отметки. Из-за этого может быть нарушена работа понтонных мостов в Коломне, говорится в пресс-релизе главка МЧС.

Уточняется, что уровень воды может упасть до 0-20 см. На территории Коломны расположены три понтонных моста и один стационарный через Москву-реку.

На данный момент все переправы работают штатно. В МЧС подчеркнули, что мониторинг уровня воды ведется круглосуточно.