Поезда МЦК в новогодние праздники перевезли 1,4 млн пассажиров

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Поездами Московского центрального кольца в период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года воспользовались 1,4 миллиона человек. Об этом сказано в официальном канале МЦК в Telegram.
"За праздничные дни с 31 декабря по 8 января на МЦК "Ласточки" перевезли около 1,4 миллиона пассажиров", – говорится в тексте сообщения. Уточняется, что, по сравнению с 950 тысячами человек годом ранее, пассажиропоток значительно вырос.
При этом, по данным МЦК, самый существенный рост пассажиропотока в новогодние праздники был зафиксирован в четверг, 4 января. В этот день "Ласточки" перевезли примерно 183 тысячи человек.
Ранее Сергей Собянин назвал МЦК рекордсменом 2017 года по числу пассажиров. По словам мэра, в течение года МЦК ежедневно пользовались свыше 400 тысяч человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: