Поезда МЦК в новогодние праздники перевезли 1,4 млн пассажиров

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Поездами Московского центрального кольца в период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года воспользовались 1,4 миллиона человек. Об этом сказано в официальном канале МЦК в Telegram.

"За праздничные дни с 31 декабря по 8 января на МЦК "Ласточки" перевезли около 1,4 миллиона пассажиров", – говорится в тексте сообщения. Уточняется, что, по сравнению с 950 тысячами человек годом ранее, пассажиропоток значительно вырос.

При этом, по данным МЦК, самый существенный рост пассажиропотока в новогодние праздники был зафиксирован в четверг, 4 января. В этот день "Ласточки" перевезли примерно 183 тысячи человек.

Ранее Сергей Собянин назвал МЦК рекордсменом 2017 года по числу пассажиров. По словам мэра, в течение года МЦК ежедневно пользовались свыше 400 тысяч человек.