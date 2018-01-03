Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин назвал МЦК рекордсменом 2017 года: каждый день кольцо перевозило свыше 400 тысяч пассажиров.

По словам мэра Москвы, это успех. Он также отметил, что в прошлом году по МЦК стали чаще ходить поезда. "Всего через год с небольшим после открытия пассажиры совершили 120 миллионов поездок. Москвичи уже не представляют: как город жил без МЦК?" – написал Собянин в микроблоге в Twitter.

Помимо этого, мэр рассказал, что в 2018 году в столице появятся флагманские центры "Мои документы". Там будут предоставлять еще больше услуг, а уровень сервиса станет выше.