2 января, 19:52
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В 2018 году в столице появятся флагманские центры "Мои документы". Там будет еще больше услуг и выше уровень сервиса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей официальной странице в Twitter.
"Говоря об итогах прошлого года, не могу обойти вниманием центры #госуслуг. Они появились в каждом районе Москвы и расширили список услуг до 170. Теперь там можно даже прививку сделать. А в этом году откроются флагманские офисы, где будет еще больше услуг и выше уровень сервиса", – написал он.
Ранее в декабре Сергей Собянин подписал постановление "Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".
Постановление приведет условия обслуживания заявителей и правила поведения работников центров к единому стандарту. Например офисы госуслуг должны обеспечивать посетителей дополнительными сервисами, такими как копирование и сканирование документов, а также консультировать клиентов по этапам получения услуг в электронной форме.
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