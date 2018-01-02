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В 2018 году в столице появятся флагманские центры "Мои документы". Там будет еще больше услуг и выше уровень сервиса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей официальной странице в Twitter.

"Говоря об итогах прошлого года, не могу обойти вниманием центры #госуслуг. Они появились в каждом районе Москвы и расширили список услуг до 170. Теперь там можно даже прививку сделать. А в этом году откроются флагманские офисы, где будет еще больше услуг и выше уровень сервиса", – написал он.

Ранее в декабре Сергей Собянин подписал постановление "Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".

Постановление приведет условия обслуживания заявителей и правила поведения работников центров к единому стандарту. Например офисы госуслуг должны обеспечивать посетителей дополнительными сервисами, такими как копирование и сканирование документов, а также консультировать клиентов по этапам получения услуг в электронной форме.