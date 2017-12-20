Собянин утвердил правила организации деятельности МФЦ

20 декабря, 19:41
Фото: портал Москва 24/Сергей Собянин
Сергей Собянин подписал постановление "Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Постановление приведет условия обслуживания заявителей и правила поведения работников центров к единому стандарту. Например для комфорта посетителей офисы госуслуг должны обеспечивать их дополнительными сервисами, такими как копирование и сканирование документов, а также консультировать клиентов по этапам получения услуг в электронной форме. В документе предусмотрено наличие игровых комнат и (или) детских уголков, бесплатный доступ к Wi-Fi, наличие пространства для обмена книгами, торговые автоматы по продаже товаров.
Обязательным стало наличие в МФЦ книги отзывов и предложений. Информировать заявителей о готовности результатов госуслуг должно осуществляться при помощи рассылки.
Сотрудникам центров рекомендовано добросовестно исполнять свои обязанности и проявлять вежливость к посетителям. Уточняется, что работники должны оказывать методическую помощь людям и соблюдать принципы клиентоориентированности.
Ранее Сергей Собянин рассказал о планах дальнейшего развития центров госуслуг. В настоящий момент в столице работает 127 центров "Мои документы", специалисты которых предоставляют 170 услуг.
Мэр отметил, что с 1 января размер фонда заработной платы сотрудников центров госуслуг будет увеличен на 30 процентов. Кроме того, будет создана новая штатная система, которая позволит внедрить в рабочий процесс новые сервисы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: