Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

20 декабря, 19:41

Собянин утвердил правила организации деятельности МФЦ

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал Москва 24/Сергей Собянин

Сергей Собянин подписал постановление "Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Постановление приведет условия обслуживания заявителей и правила поведения работников центров к единому стандарту. Например для комфорта посетителей офисы госуслуг должны обеспечивать их дополнительными сервисами, такими как копирование и сканирование документов, а также консультировать клиентов по этапам получения услуг в электронной форме. В документе предусмотрено наличие игровых комнат и (или) детских уголков, бесплатный доступ к Wi-Fi, наличие пространства для обмена книгами, торговые автоматы по продаже товаров.

Обязательным стало наличие в МФЦ книги отзывов и предложений. Информировать заявителей о готовности результатов госуслуг должно осуществляться при помощи рассылки.

Сотрудникам центров рекомендовано добросовестно исполнять свои обязанности и проявлять вежливость к посетителям. Уточняется, что работники должны оказывать методическую помощь людям и соблюдать принципы клиентоориентированности.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах дальнейшего развития центров госуслуг. В настоящий момент в столице работает 127 центров "Мои документы", специалисты которых предоставляют 170 услуг.

Мэр отметил, что с 1 января размер фонда заработной платы сотрудников центров госуслуг будет увеличен на 30 процентов. Кроме того, будет создана новая штатная система, которая позволит внедрить в рабочий процесс новые сервисы.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать