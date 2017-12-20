Собянин утвердил правила организации деятельности МФЦ

Фото: портал Москва 24/Сергей Собянин

Сергей Собянин подписал постановление "Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Постановление приведет условия обслуживания заявителей и правила поведения работников центров к единому стандарту. Например для комфорта посетителей офисы госуслуг должны обеспечивать их дополнительными сервисами, такими как копирование и сканирование документов, а также консультировать клиентов по этапам получения услуг в электронной форме. В документе предусмотрено наличие игровых комнат и (или) детских уголков, бесплатный доступ к Wi-Fi, наличие пространства для обмена книгами, торговые автоматы по продаже товаров.

Обязательным стало наличие в МФЦ книги отзывов и предложений. Информировать заявителей о готовности результатов госуслуг должно осуществляться при помощи рассылки.

Сотрудникам центров рекомендовано добросовестно исполнять свои обязанности и проявлять вежливость к посетителям. Уточняется, что работники должны оказывать методическую помощь людям и соблюдать принципы клиентоориентированности.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах дальнейшего развития центров госуслуг. В настоящий момент в столице работает 127 центров "Мои документы", специалисты которых предоставляют 170 услуг.

Мэр отметил, что с 1 января размер фонда заработной платы сотрудников центров госуслуг будет увеличен на 30 процентов. Кроме того, будет создана новая штатная система, которая позволит внедрить в рабочий процесс новые сервисы.