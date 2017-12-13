Собянин рассказал о планах развития центров госуслуг "Мои документы"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин принял участие в форуме руководителей центров госуслуг "Мои документы" "Искренний сервис" и рассказал о планах развития центров.

По словам мэра, надо заниматься тем, чтобы сотрудники центров получали достойную зарплату, чтобы была перспектива роста: и профессионального, и карьерного.

"Поэтому мы с 1 января увеличим фонды заработной платы на 30 процентов нашим МФЦ и создадим новую штатную систему, которая позволила бы внедрить новые сервисы и чувствовать себя востребованными на работе, востребованными в плане профессионального роста", – отметил Собянин.

Кроме того, столичный градоначальник поздравил сотрудников центров госуслуг с наступающим Новым годом и вручил значки "Искренний сервис" первым сотрудникам МФЦ, которые наиболее успешно прошли обучение и тестирование для должности администратора, и благодарности мэра Москвы руководителям пяти центров госуслуг.

В 2011 году Сергей Собянин поставил задачу коренным образом изменить отношения между москвичами и чиновниками, сделать процесс получения государственных услуг и документов простым и понятным.

В рамках ее выполнения была создана сеть районных центров госуслуг "Мои документы", внедрен Московский стандарт государственных услуг, который сегодня является ориентиром для аналогичных структур и за пределами Москвы.

В 2018 году в развитии московской системы предоставления госуслуг должен наступить новый этап. Главная цель, которую ставит перед МФЦ руководство города, – создать систему, в которой сервис будет по-настоящему искренним всегда.

Искренний сервис — это умение смотреть на ситуацию с позиции клиента и решать задачи с точки зрения его интересов, превосходя ожидания. Сервис выходит за пределы Московского стандарта госуслуг.

Особенность нового штатного расписания – наличие двух направлений развития карьеры сотрудников. Поступив на работу в МФЦ и пройдя первичные должности специалиста, ведущего и старшего специалиста, сотрудник может избрать карьеру эксперта, главная задача которого – высокое качество оказания услуг. В этом случае он может вырасти до руководителя направления и заместителя руководителя районного МФЦ по контролю качества предоставления госуслуг.

Вторым направлением карьеры является превращение в гуру сервиса. В этом случае сотрудник сможет замещать должности администратора и заместителя руководителя районного МФЦ по искреннему сервису. Роль администратора в работе МФЦ должна кардинально измениться. Теперь администратор не просто "девочка на рецепшн". Теперь это "супер-администратор" – лицо центра, квалифицированный специалист, готовый дать любую консультацию и помочь жителю комплексно и в максимально дружелюбной обстановке решить свои вопросы.