Метро до аэропорта Внуково достроят за три-четыре года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство метро до аэропорта Внуково планируется начать после 2020 года, работы продлятся три-четыре года, заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Сейчас началось проектирование и трассировка этого участка Калининско-Солнцевской линии подземки. За указанный период планируется построить две станции, таким образом, ветка дойдет до аэропорта, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев пояснил, что окончательного решения о том, будет новый участок желтой линии метро наземным или подземным, пока нет. Он рассказал, что на участке желтой ветки дополнительно собираются разместить станции "Пыхтино" и "Внуково".

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, участок Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки", после которого продлят линию до Внуково, планируется запустить к весне 2018 года. Закончить же его должны уже в 2017 году.

Вопрос строительства центрального участка желтой ветки решили отложить. Хуснуллин объяснил, что там сложные условия для работ из-за глубины более 60 метров. К инициативе вернутся после 2020 года. Решение будет зависеть от пассажиропотоков.