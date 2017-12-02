Строительство центрального участка желтой ветки метро отложат до 2020 года

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Столичные власти отложат вопрос о необходимости центрального участка Калининско-Солнцевской линии подземки, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, там сложные условия строительства на глубине более 60 метров, поэтому к вопросу вернутся после 2020 года. Решение его будет зависеть от пассажиропотоков, сообщает Агентство "Москва". Сейчас участок строить не будут: пересесть можно на МЦК, через Третий пересадочный контур, пояснил Хуснуллин.

Участок желтой ветки от "Раменок" до "Рассказовки" планируют закончить до конца 2017 года, а открыть – в первом квартале 2018, уточнил заммэра. По его мнению, строительство идет хорошими темпами, сообщает ТАСС. Хуснуллин посетил все объекты и удовлетворен работами. Внутри станции строительство завершено, осталось достроить стеклянный переход через Мичуринский проспект, рассказал он.

А три станции ТПК китайская компания China Railway Construction Corporation достроит в конце 2019 –

начале 2020 года. Первые котлованы должны сделать в марте, а в апреле–мае щиты стартуют, считает Хуснуллин.