Третье кольцо метрополитена замкнется в 2020 году. Инфографика

30 ноября, 13:02
Третье кольцо метрополитена замкнется в 2020 году. Тогда будет построен самый продолжительный участок − от "Нижегородской" на юго-востоке Москвы до "Мневников" на западе. В него войдет 17 станций, включая действующие − "Каширскую", "Варшавскую" и "Каховскую".
stroi.mos.ru
В этом же году проложат тоннель и построят станции на участке от "Рубцовской" до "Нижней Масловки" с промежуточными станциями "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка".
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Движение на Третьем пересадочном контуре откроется в этом году. Поезда пойдут от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" с остановками "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА". Весь следующий год метростроевцы будут прокладывать тоннели, возводить платформы, монтировать эскалаторы, заниматься отделкой станций. Движение планируется запустить в новом году лишь на одном перегоне − от "Петровского парка" до "Нижней Масловки". А в 2019 году станут доступными для пассажиров участки от станции "Хорошевская" до "Мневников" и от "Авиамоторной" до "Рубцовской".
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В ближайшие три месяца, по словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, начнется проходка восьми тоннелей. Тоннелепроходческие комплексы будут работать на ТПК и радиальных линиях. Сейчас в работе задействовано 24 тоннелепроходческих комплекса из 33. Остальные находятся на профилактике, пояснил Хуснуллин. Скоро в Москве появится еще один такой комплекс, его доставят из Китая. Такого числа спецтехники в столице еще не было, подчеркнул глава Стройкомплекса. В строительстве метро участвует около 50 тысяч инженеров, рабочих и проектировщиков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: