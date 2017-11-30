Третье кольцо метрополитена замкнется в 2020 году. Инфографика

Третье кольцо метрополитена замкнется в 2020 году. Тогда будет построен самый продолжительный участок − от "Нижегородской" на юго-востоке Москвы до "Мневников" на западе. В него войдет 17 станций, включая действующие − "Каширскую", "Варшавскую" и "Каховскую".



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В этом же году проложат тоннель и построят станции на участке от "Рубцовской" до "Нижней Масловки" с промежуточными станциями "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка".

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Движение на Третьем пересадочном контуре откроется в этом году. Поезда пойдут от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" с остановками "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА". Весь следующий год метростроевцы будут прокладывать тоннели, возводить платформы, монтировать эскалаторы, заниматься отделкой станций. Движение планируется запустить в новом году лишь на одном перегоне − от "Петровского парка" до "Нижней Масловки". А в 2019 году станут доступными для пассажиров участки от станции "Хорошевская" до "Мневников" и от "Авиамоторной" до "Рубцовской".

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В ближайшие три месяца, по словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, начнется проходка восьми тоннелей. Тоннелепроходческие комплексы будут работать на ТПК и радиальных линиях. Сейчас в работе задействовано 24 тоннелепроходческих комплекса из 33. Остальные находятся на профилактике, пояснил Хуснуллин. Скоро в Москве появится еще один такой комплекс, его доставят из Китая. Такого числа спецтехники в столице еще не было, подчеркнул глава Стройкомплекса. В строительстве метро участвует около 50 тысяч инженеров, рабочих и проектировщиков.