Свыше 2,5 млн предрейсовых осмотров водителей Мосгортранса провели с начала года

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Свыше 2,5 миллиона предрейсовых осмотров водителей Мосгортранса провели с начала текущего года. Осмотры проводятся на 250 аппаратных комплексах, расположенных на эксплуатационных площадках филиалов и конечных станциях, сообщает департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Как рассказал руководитель Дептранса Максим Ликсутов, водители каждый день проходят медицинский осмотр для безопасности поездок на специальных измерительных терминалах.

"Они позволяют дать точную оценку состояния здоровья водителя. Нам важно убедиться, что работник чувствует себя хорошо, только в этом случае ему разрешается управлять транспортом. Сегодня это как никогда важно", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Отмечается, что медоборудование измеряет давление, пульс и температуру тела, проверяет работу сердечно-сосудистой системы, выявляет пары этанола, а также дает рекомендации медику. После этого специалист выдает разрешение на выход в рейс.

В Москве в общественном транспорте работает система "Антисон". Она контролирует моргание, повороты головы, взгляд водителя с помощью лазерных датчиков. Ее внедрение позволило сократить аварийность на 23%. Кроме того, в столичном регионе запустили систему аналитики работы такси. Она необходима в том числе для защиты водителей от переутомления и переработок, так как по закону они могут находиться за рулем не более 40 часов в неделю.