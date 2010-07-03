"Аэрофлот" открыл продажу билетов по плоским тарифам на Дальний Восток

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"Аэрофлот" открыл продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год в города Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Дмитрий Медведев согласовал компании продление программы плоских тарифов на 2020 год и поддержал их индексацию на 4,3%, заявил пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов. Программа подразумевает продажу билетов с фиксированной ценой, не зависящей от даты покупки и сезона.
"Билет по плоскому тарифу в экономкласс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. "Аэрофлот" открыл продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год в города Дальнего Востока: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Решение принято по результатам согласования с правительством РФ основных параметров программы плоских тарифов", – передает пресс-служба компании.
С учетом роста основных расходов компания была вынуждена впервые с 2018 года увеличить тарифы. Предлагаемые цены на билеты по этим направлениям остаются ниже себестоимости, так как несут в себе исключительно социальную значимость. Рейсы будут выполнять "Аэрофлот" и его дочерняя "Россия", добавили в компании.
Стоимость билета рейсом "Аэрофлота" из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский или в обратном направлении составляет 15 тысяч 660 рублей (туда-обратно – 26 тысяч 100 рублей).
На рейсах "России" между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским и Магаданом стоимость билета составляет 13 тысяч 770 рублей (туда-обратно – 22 тысячи 950 рублей).
22 апреля компания "Аэрофлот" возобновила продажу авиабилетов на рейсы в города Дальнего Востока по субсидируемым государством тарифам.
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