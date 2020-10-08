У стадиона "ВЭБ Арена" временно перекроют движение

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
8 октября в районе стадиона "ВЭБ Арены" перекроют движение на нескольких участках дорог из-за проведения футбольного матча, сообщили в пресс-службе Дептранса.
Там уточнили, что с 17:15 до 20:45 будет перекрыто движение на:
Кроме того, в связи с проведением футбольного матча изменятся два автобусных маршрута, курсирующих в районе "ВЭБ Арена". До конца игры маршрут № 818 будет проложен от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади. Автобусы № 175 отправятся от станции метро "Сокол" до Песчаной площади.
В октябре сборная России проведет три матча в Москве. Первый товарищеский матч состоится 8 октября против Швеции. 11 и 14 октября футболисты сыграют с Турцией и Венгрией в рамках Лиги наций.
Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на товарищеском матче между сборными России и Швеции. Как отмечается, стадион и прилегающую к нему территорию заранее обследуют кинологи с собаками и представители ГУ МЧС РФ по столице.
Матч Россия – Швеция состоится на стадионе "ЦСКА" в четверг
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