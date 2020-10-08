У стадиона "ВЭБ Арена" временно перекроют движение

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

8 октября в районе стадиона "ВЭБ Арены" перекроют движение на нескольких участках дорог из-за проведения футбольного матча, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Там уточнили, что с 17:15 до 20:45 будет перекрыто движение на:



проезде Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда;

3-й Песчаной улице – от 2-й Песчаной улицы до дома 25к5 по Новопесчаной улице;

2-й Песчаной улице (четной стороне) – от Новопесчаной улицы до дома 4 по Новопесчаной улице;

местному проезду – от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А по Ходынскому бульвару.

С 20:45 по 21:45

проезду Березовой Рощи по направлению к 4-му Ходынскому проезду – от 3-го Ходынского проезда до 4-го Ходынского проезда;

проезду Березовой Рощи – от 4-го Ходынского проезда до улицы Авиаконструктора Микояна;

3-й Песчаной улице – от 2-й Песчаной улицы до дома 23к5 по Новопесчаной улице;

4-му Ходынскому проезду – от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара;

Ходынскому бульвару – от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи;

улице Авиаконструктора Микояна – от 3-й Песчаной улицы до дома 12 по улице Авиаконструктора Микояна;

3-й Песчаной улице – от улицы Авиаконструктора Микояна до дома 2, корпуса 1, по 2-й Песчаной улице;

3-й Песчаной улице в районе сквера Дивизий Московского Народного Ополчения;

2-й Песчаной улице (четная сторона) – от Новопесчаной улицы до 3-й Песчаной улицы;

местному проезду – от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А по Ходынскому бульвару.

будет недоступен проезд по:Также в этот день на четырех участках на улице Авиаконструктора Микояна, проезде Березовой Рощи и 4-м Ходынском проезде будут ликвидированы парковочные места с 00:01.

Кроме того, в связи с проведением футбольного матча изменятся два автобусных маршрута, курсирующих в районе "ВЭБ Арена". До конца игры маршрут № 818 будет проложен от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади. Автобусы № 175 отправятся от станции метро "Сокол" до Песчаной площади.

В октябре сборная России проведет три матча в Москве. Первый товарищеский матч состоится 8 октября против Швеции. 11 и 14 октября футболисты сыграют с Турцией и Венгрией в рамках Лиги наций.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на товарищеском матче между сборными России и Швеции. Как отмечается, стадион и прилегающую к нему территорию заранее обследуют кинологи с собаками и представители ГУ МЧС РФ по столице.