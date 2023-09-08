08 сентября, 15:40Транспорт
Пассажиры аэроэкспрессов этим летом забыли в вагонах гавайскую гитару, авоську и автоключ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Гавайскую гитару, авоську и автоключ забыли пассажиры аэроэкспрессов этим летом. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.
По данным компании, за три месяца пассажиры забыли в поездах и терминалах свыше 700 личных вещей.
"Топ неожиданностей: гавайская гитара, детская обувь, авоська, переноска для животных (пустая), автоключ и золотое кольцо. Около ста пассажиров вернулись за своими вещами", – говорится в сообщении.
Все забытые вещи переносятся на специальный склад, который расположен в депо рядом с Белорусским вокзалом. Находки выдаются под расписку. Для этого необходимо показать документ, удостоверяющий личность, а также заполнить бланк согласия на обработку персональных данных.
Кроме того, необходимо за сутки до выдачи сообщить о приезде за забытыми вещами. Если человек покинул место, в котором потерял предмет, следует обратиться на горячую линию 8 (800) 700-33-77 либо через форму обратной связи на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что во время майских праздников пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании забыли в электропоездах порядка 50 личных вещей. Кто-то оставлял сумки и пакеты, смартфоны, а также ключи с наушниками. Некоторые забывали и одежду: головные уборы, куртки и ветровки.
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