РЖД возобновили продажу билетов за 90 дней на все поезда дальнего следования

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские железные дороги возобновили продажу билетов за 90 суток на все поезда дальнего следования, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

РЖД убрали все ограничения, которые связаны с проведением масштабных мероприятий по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

"Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа", – поделился перевозчик.

9 сентября появится возможность приобрести билет на 6 декабря. Кроме того, в субботу с 08:00 можно будет купить билеты, которые появлялись в продаже только за 45 суток.

Ранее стало известно, что РЖД с 1 декабря вернут блокадникам Ленинграда бесплатный проезд раз в год. С этого дня право на бесплатный проезд по железной дороге получат не только награжденные медалью за оборону, но и знаком "Житель блокадного Ленинграда".