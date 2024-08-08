Фото: Москва 24/Александр Авилов

РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой, сообщает пресс-служба холдинга.

Речь идет о поезде из Курска в Москву отправлением в 3:09 9 августа и прибытием в 15:40, а также обратный состав отправлением с 9 по 14 августа в 21:05 и прибытием в 20:20.

"Билеты на дополнительные поезда из Курска в продаже. Цены на них фиксированные", – уточнили там.

Маршруты двух поездов, следующих по территории Курской области, будут частично изменены для обеспечения безопасности, подчеркнули в компании. Так, поезд из Адлера в Калининград, следующий с 7 по 12 августа, поедет через Курск, Орел и Брянск вместо перегона из Льгова до Курчатова и Брянска. Таким образом, состав пропустит станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля.

Аналогично изменения коснутся поезда из Москвы в Курск отправлением с 8 по 13 августа. Он проследует по участку из Курска в Поныри и Орел, не проезжая станции: Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы, Лужки-Орловские.

Ранее для обеспечения спроса на пассажирские перевозки составность электропоезда № 716 "Ласточка" сообщением Курск – Москва была временно увеличена до 10 вагонов вместо 5-вагонного исполнения.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступление.

Потери украинцев на этом направлении составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

