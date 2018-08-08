Москвичи побили велосипедный рекорд прошлого года

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Почти 2,5 миллиона поездок совершили москвичи на велосипедах городского проката в апреле-июле, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это больше, чем за весь сезон велопроката прошлого года, когда с апреля по ноябрь горожане взяли в аренду велосипеды 2,4 миллиона раз.

По словам заммэра Москвы, главы департамента транспорта Максима Ликсутова, количество поездок выросло благодаря увеличению числа станций аренды.

Шестой сезон велопроката открылся 26 апреля. В распоряжении горожан более четырех тысяч велосипедов на 430 станциях.

Пункты проката появляются вблизи станций метро и МЦК, рядом с парками, а также в спальных районах города.

В конце июля московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы. Теперь приобрести тариф "Сезон" можно за 990 рублей, а "Сезон 45 минут" за 1190 рублей.