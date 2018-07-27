Столичный велопрокат снизил цены на некоторые тарифы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы с началом второй половины сезона.

"Теперь приобрести тариф "Сезон" можно за 990 рублей, а "Сезон 45 минут" за 1190 рублей", – сообщается на официальном сайте сервиса.

Сезон велопроката в Москве стартовал 26 апреля. За первые два месяца работы сервис стал в два раза популярнее, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году горожане совершили 1,6 миллиона велосипедных поездок, а в прошлом этот показатель составил 782 тысячи поездок.

Протяженность всех велодорожек в столице — 773 километра. Горожанам и гостям столицы доступно 430 станций и 4120 велосипедов.