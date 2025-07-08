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Сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро. К настоящему моменту движение поездов введено в график, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Скорость движения была частично снижена для проверки работы инфраструктуры на северо-западном участке ветки. Сотрудники метрополитена проверяют работу всех систем при возникновении каких-либо неполадок, подчеркнули в пресс-службе.

"Это необходимо для безопасности ваших поездок. Проверку завершили, все устройства работают штатно", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Максим Ликсутов рассказал, что первые испытания беспилотного поезда в столичном метро запланированы на декабрь 2025 года. Финальная часть тестирования пройдет в конце 2026-го.

По словам вице-мэра, автономное управление составами не является конечной целью мероприятий. Город надеется добиться следования поездов по расписанию с точностью более 99,99%. Интервал движения при беспилотных поездках должен составлять 60–90 секунд.