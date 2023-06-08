Автоэксперт оценил идею обязательного размещения флага на госномерах

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Автоэксперт Роман Гуляев оценил предложение сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках.

По его мнению, главная задача номеров на машинах заключается только в идентификации.

"Флаг, а точнее его наличие, к этим вещам не относится. Стандарты номеров утверждены, формат утвержден", – цитирует Гуляева RT.

С предложением сделать обязательным размещение флага России на автомобильных номерных знаках ранее выступил доктор юридических наук Иван Соловьев. Соответствующее обращение он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Соловьев связал отсутствие триколора на номерах с проявлением неуважения к России. Он призвал поддерживать высокий патриотический дух граждан.

Машины получат номера по месту регистрации владельца