Автомобилистов предупредили о заторах до 8 баллов вечером 8 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вечером 8 июня на столичных дорогах прогнозируются заторы в восемь баллов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ЦОДД, движение будет затруднено в основном в центре, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на МКАД.

Ранее сообщалось, что схема движения временно изменится на некоторых улицах Москвы и на Третьем транспортном кольце в связи со строительными мероприятиями и ремонтными работами.

Несколько участков ТТК закроют для проезда с 23:00 9 июня до 05:00 13 июня. Ремонт проведут в районе Лефортовского тоннеля, Лефортовской и Красноказарменной набережных.

Специалисты также закрыли для движения одну полосу в районе Поклонной улицы. Так занимаются строительством инженерных сетей. На соседних улицах организовали одностороннее движение. Изменения будут действовать до 4 июля.



"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла