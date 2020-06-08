РЖД ввели скидки на перевозки грузов внутри России

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
РЖД ввели скидки 25% и 50% на внутрироссийские перевозки некоторых грузов. Сниженные тарифы действуют на перевозки на короткие расстояния, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.
"Понижающий коэффициент 0,75 к действующим тарифам (скидка 25%) установлен для грузов первого тарифного класса на расстояние перевозки до 300 километров включительно. Это коснется таких товаров, как сырье цветных металлов и серное сырье, строительный кирпич, минерально-строительные изделия", – говорится в сообщении.
На 50-процентную скидку (понижающий коэффициент 0,5. – Прим. ред.) могут рассчитывать грузы второго и третьего тарифных классов с перевозкой до 720 километров включительно. Это автомобили, запчасти, зерно, сахар, мясо, соль, мебель, овощи, фрукты, ягоды и другие.
Спецтарифы вступают в силу 20 июня и действуют до конца года.
Кроме того, холдинг ввел скидку 38% на перевозки зерна в направлении портов Каспия. Она будет действовать с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что в 2021–2022 годах по трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом могут запустить беспилотные промышленные грузоперевозки. Согласно планам, в промышленных беспилотных перевозках будут участвовать как российские, так и зарубежные грузовики.
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