Монитор для информирования пассажиров установили на станции МЦК Лужники к ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Специальное табло для информирования болельщиков установили на станции Лужники Московского центрального кольца (МЦК), сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

На электронном мониторе будет отображаться информация о режиме работы ТПУ. Его повесили у входа, чтобы пассажиры заблаговременно видели все изменения.

Как уточнили представители МЖД, на экране будет транслироваться информация о режиме работы ТПУ, в том числе о пропускном режиме – на вход или на выход, ограничениях и альтернативных маршрутов. В дни матчей станция будет переходить на особый режим работы для комфортной перевозки пассажиров.

Ранее сообщалось, что гости чемпионата мира смогут составить свой маршрут при помощи приложения "Мосгорпасс". Интерфейс программы доступен на шести языках: русском, английском, испанском, французском, немецком и китайском.

Кроме того, электронные табло разместят рядом со стадионами и в радиусе одного километра от них. Они будут информировать горожан о перекрытиях и работе станций метро.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Москва примет 12 матчей, включая открытие и финал. Игры пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак". Около обеих арен изменится схема дорожного движения, включая правила парковки автомобилей.

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