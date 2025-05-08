"Аэрофлот" намерен вернуться к штатному расписанию к вечеру 8 мая

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Авиакомпания "Аэрофлот" планирует вернуться к штатному режиму расписания к 18:00 8 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Как отметила компания, вынужденные задержки и уходы самолетов на запасные аэродромы 6 и 7 мая были вызваны непрогнозируемыми ограничениями работы воздушного пространства, которые вводились в районах аэропортов Центральной России, а также временными закрытиями столичных гаваней.

По данным перевозчика, у "Аэрофлота" с 16:00 6 мая до 12:00 8 мая на запасные аэродромы ушло 65 рейсов, отменено 97 рейсов, а максимальное время ожидания перелета с запасного аэродрома составило 30 часов.

Вместе с тем пресс-служба Минтранса РФ указала, что в аэропорту Домодедово до конца суток 8 мая планируется обслужить более 42 тысяч пассажиров. Глава ведомства Роман Старовойт осмотрел зоны регистрации рейсов, стойки регистрации, зону вылетов международных рейсов, выходы на посадку, центр семейного пребывания пассажиров с детьми и медсанчасть гавани.

Министерство указало, что сотрудники Домодедово предоставляют пассажирам воду и питание, а авиакомпании оперативно информируют об изменениях. Пассажиропоток был распределен по всем функциональным зонам терминала.

Ранее Роспотребнадзор по Московской области взял на контроль соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. В ведомстве отметили, что о задержке рейсов регулярно сообщается по громкой связи службой организации пассажирских перевозок аэропортов.

