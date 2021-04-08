Московскую канатную дорогу закроют для пассажиров с 12 по 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московскую канатную дорогу закроют для пассажиров в период с 12 по 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

В этот период специалисты будут проводить плановый полугодовой технический осмотр.

"Регулярное техническое обслуживание обеспечивает поддержание работоспособности канатной дороги в процессе эксплуатации", – рассказали в пресс-службе.

С 21 апреля канатная дорога начнет работать в штатном режиме, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что канатная дорога перешла на летний график работы. Так, по понедельникам она будет работать с 16:00 до 22:00. Со вторника по четверг аттракцион будет открыт с 11:00 до 22:00, в пятницу – с 11:00 до 23:00.