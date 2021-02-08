Запуск социального карпулинга готовят в Москве и Подмосковье – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти прорабатывают проект развития социального карпулинга в Москве и Подмосковье, сообщает газета "Известия" со ссылкой на стратегии развития транспортной системы региона.

В документе говорится, что проект социального карпулинга был предложен для повышения транспортной доступности в ряде районов. Уточняется, что в рамках проекта легковые автомобили будут курсировать по определенным маршрутам с подбором попутчиков. В первую очередь речь идет о маршрутах от транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) пригородного железнодорожного транспорта до отдаленных жилых массивов.

По данным газеты, для реализации проекта будет разработано мобильное приложение для заказа машины. Принять участие в проекте сможет любой желающий водитель, в том числе таксист, у которого есть возможность совершать поездки по установленным маршрутам и времени.

В Минтрансе подчеркнули, что на сегодняшний день крупнейшим сервисом карпулинга является BlaBlaCar. При этом в ведомстве считают, что предложенный в стратегии проект может развиваться параллельно с аналогичными сервисами, однако для его реализации необходима подготовка нормативной базы.

"Сервисы типа BlaBlaCar предоставляют возможность организации карпулинга там, где существует альтернативный вид транспорта – автобусный, ж/д и авиационный. В данном случае эти сервисы не обеспечивают решение задач, поставленных в проекте стратегии", – отметили в министерстве.

В июле прошлого года депутаты Госдумы предложили определить в Гражданском кодексе РФ условия для услуг карпулинга. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал, что нужно прописать взаимные правовые обязанности участников, определить имущественную ответственность.

