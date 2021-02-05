В Москве выдали более 500 тыс водительских удостоверений в 2020 году

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Сотрудники столичной Госавтоинспекции в 2020 году выдали более 500 тысяч водительских удостоверений. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как сообщили в ведомстве, 61 844 водительских удостоверения были выданы впервые.
"За 2020 год общее количество регистрационных действий с транспортными средствами составило 939 тысяч 397", – добавили в пресс-службе ГИБДД.
Чаще всего автомобилисты запрашивали внесение изменений в регистрационные данные. Было проведено более 438 тысяч подобных операций.
Кроме того, популярны были услуги по регистрации транспортного средства и снятии с учета – более 313 и 187 тысяч операций соответственно.
За 2020 год в Москве организовали 427 079 экзаменов на получение прав на управление транспортными средствами. В это число вошли и повторные аттестации, а также экзамены для граждан других государств.
Более 1,5 миллиона человек получили водительские права в центрах "Моих документах" за последние три года. Как уточняется, пик пришелся на 2019 год – тогда услугой по оформлению национальных и международных водительских удостоверений воспользовались более 700 тысяч раз.
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