Более 1,5 млн человек получили водительские права в "Моих документах" за три года

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Более 1,5 миллиона москвичей воспользовались услугой получения и восстановления водительских прав в центрах "Мои документы" в 2018–2020 годах, сообщает Агентство "Москва".

За первый, 2018 год, услугой по оформлению национальных и международных водительских удостоверений воспользовались свыше 500 тысяч раз. В 2019 году документ оформили более 700 тысяч раз, а в 2020-м – свыше 330 тысяч раз.

Чтобы заменить и получить права на вождение, граждане РФ могут обратиться в любой центр госуслуг по экстерриториальному принципу, то есть, вне зависимости от регистрации по месту жительства и по месту пребывания. Услуга предоставляется за девять календарных дней.

Помимо этого, "Мои документы" предлагают получить сразу несколько полезных автомобилистам услуг в рамках жизненной ситуации "Я – автомобилист". За один визит в центр водитель может подать документы на внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных семей и резидентов, а также узнать об имеющихся административных правонарушениях в области дорожного движения.

Во флагманских офисах посетители могут получить услугу по регистрации транспортных средств по предварительной записи на mos.ru или на портале госуслуг.

Также во флагманских центрах можно получить водительские права в день обращения. Чтобы оформить такую услугу, заявителю нужно записаться на портале mos.ru и приехать в центр к выбранному времени.

Ранее автомобилистам напомнили, что если срок использования их прав на вождение истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года, то оно действовало до конца прошлого года. С 1 января 2021 года водителю с просроченным удостоверением грозит административная ответственность.

Чтобы оформить или заменить водительские права без привязки к месту регистрации центрах госуслуг, при себе надо иметь удостоверение личности, содержащее сведения о месте жительства заявителя, медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством, старые права и фотографию размером 35 на 45 миллиметров. Фото понадобится, есть водитель претендует на международное водительское удостоверение.

Оформить права в ускоренном формате можно в день обращения во флагманских офисах "Мои документы". Для этого надо записаться на портале mos.ru или gosuslugi.ru, выбрать удобную дату посещения и прийти в офис к назначенному времени.